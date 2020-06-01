Geely застрахует от коронавирусов

Компания Geely Motors совместно с крупнейшими страховыми компаниями Альфастрахование и Ингосстрах предлагает своим клиентам страховые продукты, призванные поддержать автолюбителей в это непростое время. Специальными страховыми услугами можно воспользоваться при покупке нового автомобиля Geely Atlas и Geely Coolray.

Согласно условиям программы «Коронавирус.НЕТ» от компании АльфаСтрахование, страховая сумма по полису составит 1 миллион рублей. Полис «Коронавирус.НЕТ» позволяет получить фиксированную выплату в случае впервые диагностированного вирусного заболевания семейства коронавирусов (вкл. CoVID-2019) и/или смерти по данной причине. Страховой полис отличается от ОМС / ДМС отсутствием оплаты лечения и медикаментов, а выплата производится по факту наступления страхового события.







Второе предложение от компании Ингосстрах включает в себя более широкий спектр страховых случаев, в том числе и коронавирусное заболевание. В случае смерти клиента выплата его родным составит 100% от страховой суммы – 500 тысяч рублей. Если клиент получит инвалидность в результате несчастного случая или болезни, то страховая выплата также составит 500 тысяч рублей. В случае временной утраты трудоспособности в результате несчастного случая или болезни клиенту полагается выплата в размере 0,3% от страховой суммы за день нетрудоспособности. Например, если клиент будет нетрудоспособным на протяжении 30 дней, то страховая выплата составит 45 тысяч рублей.

Полис «Защита» от компании Ингосстрах, это страхование на случай потери работы. Данный продукт поможет при ежемесячных выплатах по авто кредиту сроком на 6 месяцев в случае потери работы. Выплаты будут производится раз в месяц и будут равны сумме ежемесячного платежа по кредиту.