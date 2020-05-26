Total диагностирует двигатель на расстоянии today 4 июня 2020 comment 0

TOTAL ANAC (ANAlyses Compared, сравнительные анализы) — уникальная в своем роде система мониторинга смазочных материалов, диагностирующая износ двигателя и других агрегатов автомобиля на основании исследования отработанного моторного масла. Анализ учитывает изменения реологических свойств масла и состояние содержащегося в нём пакета присадок, определяет наличие сторонних загрязнений и поэлементный состав замеченных продуктов износа.

На основе такого исследования можно определить степень износа мотора, состояние топливной системы, воздушных фильтров и системы охлаждения. Оперативное устранение мелких неисправностей, обнаруженных в ходе мониторинга моторного масла, позволяет избегать более серьезных повреждений и внезапных поломок. Кроме того, анализ TOTAL ANAC помогает определить оптимальный интервал замены масел. Стоит также отметить, что анализ проводится по небольшому отбору моторного масла без необходимости сдавать автомобиль в сервис.

Как правило, отчет о диагностике моторного масла TOTAL ANAC предоставляется по электронной почте. Благодаря новой услуге результаты экспертизы доступны по VIN-номеру на официальном сайте Total Vostok и хранятся в масштабной базе сервиса: при необходимости к ним можно обратиться в любой момент, для этого нужно просто ввести VIN-номер в специальную форму. Эта опция открывает новые возможности для специалистов и автолюбителей, к примеру, во время покупки или продажи автомобиля, чтобы узнать о состоянии двигателя, либо при решении спорных вопросов.

Использование VIN для получения информации об автомобиле будет в целом очень актуально для российских водителей в текущем году. Так, например, МВД планирует запустить общедоступный сервис, который позволит по VIN-номеру узнать, где автомобиль проходил ТО и когда истекает срок действия диагностической карты для ОСАГО.