Химия движения. О правильном масле

Если бы человек смог заглянуть внутрь мотора во время его работы, он пришёл бы в ужас. Снующие туда-сюда с бешеной скоростью поршни, сжатая в десять раз рабочая смесь, температура пламени в 350 градусов, сумасшедшие нагрузки на металл и плюс ко всему агрессивная среда продуктов горения, нагар, смолистые отложения и продукты износа, мельчайшая стальная и алюминиевая пыль.

В общем, адский процесс! Но сидящие за рулём всего этого не видят, а только радуются чёткой работе мотора, тишине в салоне и отменной тяге. Как это возможно? Так же, как и в случае с грамотным водителем, который не просто прослойка между рулём и сиденьем, во всех моторных процессах тоже есть прослойка – обычное моторное масло. Впрочем, всё же не совсем обычное и вот почему.

Чем мощнее и современнее мотор, тем заумнее и хитрее сплавы, из которых он сделан, больше нагрузки, на которые он рассчитан и строже температурный диапазон, в котором сохраняется масляный слой – единственная возможность избежать разрушительного сухого трения. Конечно, металлурги совершенствуют свою отрасль, создавая материалы с фантастическими свойствами, но без соответствующего масла в сегодняшнем моторостроении делать всё равно нечего. И такое масло есть. И даже не одно, а целая линейка — Liqui Moly Molygen NG, где NG, ни много ни мало, New Generation. Для достижения высокого результата вместо чисто молибдено-органической антифрикционной присадки в этом составе пришлось перейти к гибридной технологии молекулярного контроля трения (MFC- Molecular Friction Control). Её особенность — использование антифрикционных соединений молибдена и вольфрама. Именно благодаря участию вольфрама в составе антизадирной присадки Molygen NG, удалось решить проблему повышенного износа новейших мощных двигателей. Кроме того, наличие вольфрама не просто выглаживает поверхности трения, но и делает это максимально быстро, поэтому эффект от нового масла проявляется сразу после его заливки.

Но присадка не только химически выглаживает микронеровности поверхности, а одновременно легирует, то есть насыщает, поверхность трения молекулами вольфрама и молибдена. Результат – двукратное снижение трения по сравнению с маслами похожих спецификаций, надёжная защита от задиров и снижение износа на 25-30%. Причём, слой металла с внедрённой в него присадкой сохраняет эти свойства в течение 50 000 км пробега, даже если при последующем обслуживании автомобиля используются другие сорта.

Но есть и дополнительные эффекты. Благодаря модификации поверхности и наличию моющих компонентов, лаковые загрязнения не образуются и не удерживаются на деталях двигателя. Общая температура мотора ниже из-за её снижения в парах трения. Модифицированные поверхности обладают повышенной антикоррозионной стойкостью, необычно высокой температурой вспышки и сниженной испаряемостью. В результате угар масла на порядок ниже.







Новая технология позволила создать линейку Molygen New Generation как для совершенно новых автомобилей, так и для машин с пробегом. Цвет масла стал более светлым, и в него внедрён стойкий к перегревам флуоресцентный краситель, позволяющий определять утечки при помощи ультрафиолетовой лампы. В ближайшее время, с учётом тенденций современного двигателестроения, в линейке Molygen появится масло 0-W20 со сниженной вязкостью. Вся продукция Liqui Moly выпускается в Германии на двух заводах — в Ульме и Саарлуисе, а сам бренд ведущие немецкие автомобильные издания уже девять лет подряд признают лучшим брендом в категории смазочных материалов.

Текст Евгений Хапов

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