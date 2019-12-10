  • Сегодня: Вторник, Декабрь 10, 2019
 

 
Новости   10 декабря 2019   

Китайский кроссовер GAC GS8 отличился статной внешностью и высокой ценой

На российский рынок вышел еще один китайский кроссовер. По своим габаритам GAC GS8 очень близок к «Тойоте-Хайлэндер», то же имеет несущий кузов и семь мест в салоне. На этом сходство заканчивается. В отличие от вышеупомянутого «японца» с атмосферным 3.5, автомобиль из Поднебесной оснащен 2-литровым турбомотором мощностью 190 л.с. Пару этой «четверке» составляет 6-диапазонный автомат Aisin.

Минимальная цена китайской новинки – 1 898 000 рублей. В начальной комплектации GE есть шесть подушек безопасности, 3-зонный климат-контроль, ксеноновые фары и мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным экраном. Однако сиденья базовой версии обиты тканью, а привод – передний. Кожа доступна в более дорогом исполнении GL за 2 198 000 рублей и еще 100 тысяч придется доплатить за полный привод с многодисковой муфтой BorgWarner. Топовую версию GT с адаптивным круиз-контролем оценили в 2 498 000 рублей.




Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу