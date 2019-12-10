Китайский кроссовер GAC GS8 отличился статной внешностью и высокой ценой

На российский рынок вышел еще один китайский кроссовер. По своим габаритам GAC GS8 очень близок к «Тойоте-Хайлэндер», то же имеет несущий кузов и семь мест в салоне. На этом сходство заканчивается. В отличие от вышеупомянутого «японца» с атмосферным 3.5, автомобиль из Поднебесной оснащен 2-литровым турбомотором мощностью 190 л.с. Пару этой «четверке» составляет 6-диапазонный автомат Aisin.

Минимальная цена китайской новинки – 1 898 000 рублей. В начальной комплектации GE есть шесть подушек безопасности, 3-зонный климат-контроль, ксеноновые фары и мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным экраном. Однако сиденья базовой версии обиты тканью, а привод – передний. Кожа доступна в более дорогом исполнении GL за 2 198 000 рублей и еще 100 тысяч придется доплатить за полный привод с многодисковой муфтой BorgWarner. Топовую версию GT с адаптивным круиз-контролем оценили в 2 498 000 рублей.





