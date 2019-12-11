Tahoe и Suburban изменились до неузнаваемости

Популярные в Штатах внедорожники Chevrolet Tahoe и Suburban сменили поколение. Автомобили хотя и сохранили рамную конструкцию, но изменились кардинально. Начать с того, что оба стали больше. Тahoe прибавил в колесной базе 125 мм, и теперь его габаритная длина составляет 5351 мм. Suburban вытянулся до 5732 мм. При этом пол в салоне каждого стал ниже, а неразрезной задний мост сменила независимая многорычажка. Наряду с адаптивными амортизаторами Magnetic Ride Control теперь можно заказать пневматическую подвеску, позволяющую увеличивать клиренс на 5 см.

Кроме 5,3 и 6,2-литровых, V-образных бензиновых «восьмерок» мощностью 360 и 426 л.с. для обоих SUV стал доступен рядный шестицилиндровый дизель объемом 3 литра и отдачей в 280 «лошадей». Всем трем агрегатам ассистирует 10-диапазонная автоматическая коробка Hydra-Matic 10L80. Базовый привод, как и прежде – задний. Трансмиссия 4×4 с муфтой подключения передних колес, межосевой блокировкой и «понижайкой» доступна за доплату.

Автомобили будут собирать на заводе в Арлингтоне. Начало продаж в США намечено на середину следующего года. О сроках поставки Tahoe и Suburban на российский рынок пока ничего не известно.





