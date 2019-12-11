Lexus UX. Премиальная миниатюра

Не так давно автопроизводители нашли беспроигрышный способ бесконечно продавать один и тот же автомобиль, убеждая покупателя, что он совершает «смелый и прогрессивный выбор». Если вы не поняли, речь идёт о непрекращающемся потоке так называемых городских кроссоверов.

Нам постоянно напоминают, что только с их помощью можно открыть неизведанные, а порой и довольно опасные уголки современного мегаполиса. И мы, конечно, благодарны, хотя остаётся вопрос: откуда в мегаполисе столько неизведанных уголков и как мы, несчастные, раньше ездили на обычных автомобилях? Они ведь не вселяют в тебя уверенность и такие нединамичные. В общем, совершенно неспособны «показать город с неожиданной стороны».

Так вот, о городских кроссоверах. Lexus UX стал первым малышом-крепышом в гамме премиального японского бренда. Я бы добавил: немного мрачным крепышом, всем своим видом подчёркивающим, что он – настоящий Lexus. Премиальный продукт, созданный для тех, кому мало… М-м-м, чего-то мало. Непонятно чего, но всегда мало. Вероятно, по этой же причине его отнесли к категории SUV. Потому что обычной классификации тоже мало. Признаться, сначала я не воспринимал его всерьёз, отнеся к стремительно разрастающейся категории «ну такое».

Не могу сказать, что после недельного тест-драйва восприятие машины изменилось, но меня реально покорила тщательность, с которой японцы перекроили под свои нужны тойотовскую платформу CNGA. Капитан Очевидность подсказывает: дизайн – штука крайне субъективная, и кому-то новая линейка гранёных, угловато-рубленых Lexus нравится, а кому-то нет.

Лично я однозначно на стороне первых, потому что для меня важна индивидуальность, и в случае с UX можно сколько угодно заклеивать логотипы, но с любого ракурса понятно, что перед тобой Lexus. Причём мой любимый элемент – комплекс задних фонарей с оптикой, соединённой светодиодной полоской. А посмотрите, какие они сделали «плавнички». Это же самая милая деталь в автомобильном дизайне за последние десять лет! И если предположить, что моя жена когда-нибудь купит себе UX, я буду постоянно пялиться на их «тыловые зоны». Главное, чтобы до ревности не дошло…

Впрочем, на этом ассоциации с женой заканчиваются, и дальше я хотел бы пожаловаться на багажник «Лексуса». Вернее, на его отсутствие. В него едва влезет пара небольших чемоданов, которые наше население так любит таскать в салон самолёта в качестве ручной клади. Так вот, чтобы было наглядно, в багажник UX 250h вмещается ровно в два раза меньше, чем в один сегмент бортовой полки. Под фальшполом – пенопластовый органайзер, а под ним – батарея (не забывайте, что это гибрид). В моём Land Rover Discovery бардачок и то объёмней. Так что встречать гостей в аэропорту на компактном Lexus точно не стоит, если, конечно, они не летят базовым тарифом «Победы».

Зато на месте водителя – благодать. Я прямо-таки вижу, как отважные компоновщики потом и кровью выбивали у технологов каждый элемент интерьера. Знаете, у наших не слишком интеллектуальных автожурналистов давно сформировалась коллекция расхожих фраз, которые встречаются в половине тематических текстов. Одна из них – «всё на своих местах».

Так вот, про Lexus UX этого не скажешь, потому что компоновка у него нестандартная. Можно даже устраивать мини-викторины: например, попробуйте найти регулировку громкости, но не ту, что на руле. Я понимал, что она, скорее всего, существует, и искал пару дней. Оказалось, в переднем торце подлокотника есть целый блок клавиш и регуляторов, и громкость регулируется колёсиком в центральной части этого блока. Таким же, как на кассетных плеерах девяностых. Класс! Хотите ещё? Вот вам два круглых тумблера по бокам козырька приборов. Тем, что с одной стороны, включаем стабилизацию, с другой – меняем режимы работы двигателя и коробки. Мало? Ладно. Как перекрыть поток воздуха из вентиляционных решёток? Вращать центральный элемент, в который к тому же умудрились встроить индукционную подсветку.







В остальном передняя панель – сборник цитат из других Lexus, но впервые в ней ничего не хочется менять. Всё это разнообразие форм и фактур смотрится действительно хорошо и продуманно, а собрано монолитно и надёжно, я бы даже сказал, добротно. На фоне скрипящих и хрустящих уже из салона немецких конкурентов качество сборки и подгонки – фантастическое. А ведь это важно: вот так сядешь, потыкаешь пальцем, пошатаешь всей пятернёй, постучишь кое-где кулаком – и от ощущения монументальности на душе становится теплей. На мой взгляд, впечатление от автомобиля складывается как раз из таких мелочей.

А вот едет Lexus, увы, не так хорошо, как выглядит. В принципе, для городских маршрутов динамики гибридной установки хватает. Под капотом тут 146 л.с. от двухлитрового мотора, ему помогают два электродвигателя, один из которых встроен прямо в раздаточную коробку, – они дают ещё 80 кВт пиковой мощности. При этом суммарно японцы заявляют 178 сил и 180 Нм момента. В общем, неплохо и для нормальной, полноценной езды более чем достаточно. Ну а гибридное нутро позволяет экономить на топливе: средний расход за неделю составил 6,5 литра на 100 км. Но «тележка» явно готова к более мощным источникам энергии, которые, я уверен, скоро появятся.

Ещё один поклон в сторону японцев – ощущения от шасси. Подвеска не особо длинноходна, но даже с девятнадцатыми катками на «изоленте» в салоне мягко и тихо. Не сочтите за высокопарность, но Lexus едет дорого и породисто. И управляется так же. Разумеется, мысли съехать на нём с асфальта за неделю ни разу не возникло. Даже ради испытаний. Как говорится, не для того японская мамочка растила этот цветок…

Текст Евгений Липовицкий, фотографии автора и компании-производителя