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Новости   12 декабря 2019   

В BMW освоили Android

С июля 2020 года на автомобилях BMW с операционной системой 7.0 будет доступна функция беспроводного подключения с смартфона с использованием Android Auto. Получить этот апгрейд смогут владельцы машин баварского концерна во всем мире, в том числе и России.



Как заявляют в немецкой фирме, новый интерфейс дополнит возможности штатной мультимедийной системы BMW и сделает использование телефонов в автомобилях удобнее и безопаснее. Информация со смартфона под управлением ОС Android будет не только выводиться на центральный дисплей, но также в адаптированном виде отображаться на приборной панели и проекционном дисплее.


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