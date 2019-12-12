В BMW освоили Android

С июля 2020 года на автомобилях BMW с операционной системой 7.0 будет доступна функция беспроводного подключения с смартфона с использованием Android Auto. Получить этот апгрейд смогут владельцы машин баварского концерна во всем мире, в том числе и России.







Как заявляют в немецкой фирме, новый интерфейс дополнит возможности штатной мультимедийной системы BMW и сделает использование телефонов в автомобилях удобнее и безопаснее. Информация со смартфона под управлением ОС Android будет не только выводиться на центральный дисплей, но также в адаптированном виде отображаться на приборной панели и проекционном дисплее.