В тюнинговой контре ABT поддали жару Туарегу

Сколько «лошадей» должен иметь под капотом автомобиль, чтобы не стыдиться приставки «супер»? У разных производителей на этот счет свои мнения. Например, ребята из Volkswagen думали, что 4-литрового дизеля с отдачей в 442 л.с. и 900 Нм их «Туарегу» более чем достаточно. Однако парни из расположенной в том же немецком государстве тюнинговой конторы ABT посчитали иначе. С помощью специальной прошивки они подняли мощность агрегата вышеназванного кроссовера до 500 сил, а крутящий момент увеличили до 970 Нм. Эти цифры ставят Touareg в один почетный ряд с Bentley Bentayga, Audi RS Q8 и Lamborghini Urus.

Чтобы заряженный Volkswagen крепче держался за дорогу, его немного зажали по подвеске и опустили на 30 мм. Штатные диски в свою очередь заменили 22-дюймовыми катками с широкими низкопрофильными шинами. Фантазию клиентов в отделке салона контора почти не ограничивает. Натуральная кожа и дерево, экологичная алькантара, карбоновые вставки – в ассортименте.





