Jeep теперь можно взять в аренду

Компания Jeep и сервис Anytime Prime запустили в России онлайн-подписку на автомобили. В рамках новой программы Jeep 4 Freedom можно арендовать модели Compass, Grand Cherokee или Wrangler сроком на 3, 7 или 30 дней. Согласно договору пользоваться «Джипами» разрешено в радиусе 500 км от МКАД.







Три дня с «Компасом» стоят 6 999 рублей. Grand Cherokee и Wrangler обойдутся минимум в 15 000 и 22 098 рублей. В указанные суммы входят еще две комплексные мойки и круглосуточное техническое обслуживание. Это максимальные цены. Чем дольше срок подписки, тем дешевле аренда. Кроме того, клиентам, взявшим машину минимум на 7 суток, ее бесплатно доставят по месту назначения.