Mercedes-AMG G63 нарядили в доспехи

Тюнинговая контора Lumma Design выпустила ряд ингредиентов, повышающих, по их мнению, привлекательность внедорожника Mercedes-AMG G63. Набор «специй» включает оригинальную систему выпуска с хромированными насадками, карбоновые накладки корпусов зеркал, дверных ручек, капот, накладки педалей и, устанавливаемые на крышу, антикрыло и «люстру» со светодиодами. Кроме черных дисков размером 22 или 23 дюйма можно заказать и полированные колеса.

Досталось, впрочем, не только кузову и салону. Для пущей убедительности немецкие спецы повысили отдачу стокового агрегата G63 до 650 л.с и 950 Нм. Для желающих «сэконмить» есть менее буйный вариант на базе G500. В его метрике указаны 532 л.с. и 750 Нм.





