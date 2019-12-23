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Новости   23 декабря 2019   

Mercedes-AMG G63 нарядили в доспехи

Тюнинговая контора Lumma Design выпустила ряд ингредиентов, повышающих, по их мнению, привлекательность внедорожника Mercedes-AMG G63. Набор «специй» включает оригинальную систему выпуска с хромированными насадками, карбоновые накладки корпусов зеркал, дверных ручек, капот, накладки педалей и, устанавливаемые на крышу, антикрыло и «люстру» со светодиодами. Кроме черных дисков размером 22 или 23 дюйма можно заказать и полированные колеса.

Досталось, впрочем, не только кузову и салону. Для пущей убедительности немецкие спецы повысили отдачу стокового агрегата G63 до 650 л.с и 950 Нм. Для желающих «сэконмить» есть менее буйный вариант на базе G500. В его метрике указаны 532 л.с. и 750 Нм.



 


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