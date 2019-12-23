Новый кроссовер Changan приехал в Россию с одним турбомотором

Компания Changan привезла в Россию новый кроссовер. Модель СS55 по своим габаритам (длина 4500 мм, ширина 1855 мм, высота 1690 мм) очень близка к «Тигуану», но в отличие от «немца» доступна только с передним приводом. Не богат и выбор силовых агрегатов. У «китайца» на нашем рынке всего один 1,5-литровый, бензиновый турбомотор мощностью 143 л.с. В паре с ним работают 6-супенчатые коробки – ручная или автомат Aisin.

Минимальная цена автомобиля 1 139 900 рублей. Столько стоит версия Comfort «на руке» с тканевым салоном, водительской и пассажирской подушками безопасности, кондиционером, мультимедийной системой с 8-дюймовым сенсорным экраном, ESP и 17-дюймовыми литыми дисками. Самая доступная модификация с АКП дороже на 130 000 рублей. В стандартное оснащение машины с автоматом также входят: система бесключевого доступа в салон с кнопкой запуска двигателя, задние датчики парковки, обогрев передних сидений и обивка искусственной кожей.





