Кто такие Трескодёры. Рыболовная экспедиция на Териберку

Буквально за несколько лет забытый всеми посёлок в Мурманской области превратился в одно из самых посещаемых мест Русского Севера. Некоторые светские издания связывают это с выходом фильма Андрея Звягинцева «Левиафан», часть эпизодов которого снималась в Териберке, однако лично я убеждён, что истинные причины популярности места совсем в другом…

Глубокой ночью мы въезжаем на Кольский полуостров. И погода, и пейзажи сразу меняются

Сразу скажу, что идея путешествия ради морской рыбалки никогда не занимала меня настолько, чтобы предпринимать хоть какие-то шаги в этом направлении. Тем более что любой разговор на эту тему всегда так или иначе сводился к Норвегии, которая, по сути, стала синонимом успешной ловли трески, палтуса, морского окуня, зубатки и других хищников. Ведь что ни говори, а самые богатые уловы скрея (особо крупной атлантической трески) и палтуса возможны только у берегов норвежских фьордов.

Однако в кругах российских рыболовов в последние годы наблюдается заметный спад интереса к этой скандинавской стране. Причина проста и банальна. Едва ли не основной мотиватор морской рыбалки – возможность поймать много, действительно много очень крупной рыбы. То есть такая рыбалка удовлетворяет сразу два основных запроса бывалого рыболова — количество и размер. Дневные уловы в несколько сотен килограммов – явление в этих местах обыденное и что-то совершенно фантастическое для любого водоёма средней полосы России. Те, кто ездил на морскую рыбалку, мог без проблем привезти 100–200 кг чистейшего, свежайшего и вкуснейшего филе трески или палтуса. А отдельные экземпляры весом 20, 30 и даже 40 кг красовались на фото с довольными рыболовами.

Ледниковое озеро на скальном плато недалеко от Териберки

Но идиллия продолжалась недолго. После известных политических событий в России появились жёсткие ограничения по ввозу на её территорию свежей рыбы. Фактически сегодня легально можно провезти только 5 кг в вакуумной упаковке, да и то могут потребоваться документы, подтверждающие её происхождение. На какое-то незначительное количество, возможно, и закроют глаза, но тут всё зависит от таможенной смены и её настроения. Говорить о каких-то масштабных провозах давно не приходится – с этим стало весьма строго. Больше того, теперь и норвежцы ввели свои ограничения, позволяя вывозить не более 20 кг морепродуктов либо один трофей (а поимки тех же палтусов под 100 кг время от времени да случаются). Сюда же нужно добавить значительные расходы и языковой барьер, хотя последнее – наименьшая из проблем, и есть базы, которыми владеют наши соотечественники.

Для кого-то крест на Норвегии поставил запрет на выезд, причём это необязательно какие-то злостные неплательщики алиментов, но и те, кто не может пересекать границу по долгу службы. В общем, рыболовы, вкусившие прелестей морской рыбалки, стали искать альтернативные варианты. Есть Дальний Восток, где морская рыбалка не менее увлекательна и результативна, но ключевое слово в его названии – дальний. То есть долго, далеко, дорого и нецелесообразно для абсолютного большинства. А вот альтернатива в виде Баренцева моря оказалась куда более доступной и понятной самому широкому кругу любителей рыбалки. Сначала эти места разведали ветераны, хорошо знакомые с норвежской рыбалкой, а теперь поехали и те, кто никогда не покидал пределов России.

Особенность этих мест — сильные приливы и отливы. За сутки уровень воды меняется на несколько метров

Несколько слов о подготовке

Ограниченность сервисов по организации и высокий запрос на направление вынуждают начинать подготовку к поездке задолго до её начала. Для нас всё сложилось спонтанно и весьма удачно: друзья уже забронировали несколько номеров в гостинице, а сама рыбалка должна была стать хорошим испытанием новой лодки в жёстких условиях. Несмотря на мой богатый опыт, морская ловля совершенно уникальна и не похожа ни на что другое – ни по снастям, ни по снаряжению. Конечно, обширный круг знакомых позволил избежать многих ошибок, да и выбор снастей для морской ловли не столь разнообразен, как в любом другом из направлений. Теперь, вернувшись из Териберки, я могу более осознанно рекомендовать снасти, причём во всех ценовых категориях.

Прежде всего, жёстко экономить я бы не стал в принципе, но если и делать это, то разве что на спиннингах. При этом всё равно желательно иметь их хотя бы несколько. К примеру, в нашей большой компании всего за три дня рыбалки по разным причинам было сломано четыре удилища, и мне пришлось делиться своим запасом из хороших спиннингов марки WFT. Фактически на российском рынке это единственный производитель, ориентированный на морскую рыбалку. Особенность выбора спиннинга в его тесте, то есть диапазоне веса приманок. Если в обычной ловле он редко превышает 30–40 граммов, то в этом случае я использовал удилища с тестом 200–1000 граммов. А средний вес приманок – 400–600 граммов.

Любители фототуризма и трекинга найдут здесь немало интересного

С катушками дело ещё серьёзнее, так как интенсивная ловля и большие веса могут сразу вывести из строя бюджетные версии. У меня была пара Penn Commander, одна из наиболее популярных моделей, но я быстро перешёл на более качественные и дорогие. И выбор снова пал на WFT, так как именитые Shimano и Daiwa предлагают в общем-то то же самое, но за совершенно безумные деньги. Из хороших катушек я взял одну тяговую двухскоростную, очень надёжную и готовую к любым нагрузкам, и одну электрическую. Кстати, после Териберки моё мнение в отношении этого девайса полностью переменилось. До поездки я считал, что ловить электрической катушкой – удел мажоров и физически слабых людей, к которым я себя не относил, но, оказалось, всё это далеко не так.

Что касается приманок, то я взял небольшой запас из нескольких пилькеров – часть серийных, а часть питерского мастера Александра, который не только сам часто бывает на Териберке, но и умело создаёт приманки. Именно его творения принесли больше всего поклёвок. Ещё одна важная деталь – одежда. Наиболее комфортно использовать костюм-поплавок: непродуваемый, непромокаемый и позволяющий оставаться на плаву, если окажешься за бортом. В этой части снаряжения выбор довольно велик, но это отдельный долгий разговор.

Нам предстояло ловить в открытом море и совершать большие переходы. Моя лодка – риб (надувные баллоны и жёсткий корпус) длиной 4,6 метра, особой конструкции. Интересно, что надувные лодки и рибы в той же Норвегии не очень популярны и редки, тогда как в России они составляют 90 % рыболовного флота. Остойчивость и низкие борта, хорошие мореходные качества и безопасность – основные причины выбора этого класса. Впрочем, есть и пара ложек дёгтя. Ловля происходит с использованием огромных тройников, а крупную рыбу чаще всего поднимают, используя острый багор, а значит увеличиваются шансы пробить ПВХ-баллон. И это действительно иногда случается, хотя рыболовы и стараются быть предельно внимательными. Как я уже сказал, мой риб имеет особую конструкцию – внутренняя часть его корпуса из пластика, следовательно, пробить баллоны изнутри невозможно. Мотор мощностью в 30 л.с. вполне достаточен для лодки такого размера и позволяет существенно сэкономить на бензине. В общем, цепляем всё это хозяйство к нашему Skoda Kodiaq и отправляемся в путь.

Обязательный вечерний ритуал — чистить, или как говорят местные, «шкерить» рыбу

Трасса «Кола» – рыбный маршрут

Из всех дорог, идущих из Петербурга, Мурманское шоссе (трасса «Кола») является главной дорожной артерией рыболовов. Оно ведёт на самый север страны, пересекая Республику Карелия и основные рыбацкие угодья Ленинградской области, поэтому по дороге мы всегда встречаем немало коллег-рыболовов с катерами на трейлерах. Впереди у нас 1 400 километров вполне хорошей и ровной дороги. Если ваша лодка не огромна и не требует для буксировки автомобиля большой массы и мощности, то кроссовер – наилучший выбор. Он удачно сочетает тяговые способности и топливную экономичность. А учитывая, что на некоторых отрезках на протяжении 100–150 км можно не встретить ни одной АЗС, этот параметр становится определяющим.

Но нам маршрут хорошо знаком, и все остановки запланированы заранее. Само собой, такие путешествия лучше совершать несколькими экипажами. В нашем случае команда состояла из пяти катеров, но трое уехали чуть раньше, и компанию нам составляли друзья с почти такой же лодкой (Fortis Z) и тоже на Skoda. Разумеется, дизельный двигатель был бы в такой ситуации более правильным выбором, но и с бензиновым расход не превышал 12 л на 100 км. И это с учётом лодки на трейлере, доверху заполненной вещами и запасом топлива, а также четырёх человек в салоне. Надо сказать, финальный отрезок пути по-настоящему впечатляет! Снег, сильный ветер, ухабистая грунтовка и полное отсутствие растительности – вот уж действительно суровый Русский Север. Выехав из Петербурга в районе 13.00, с остановками, дозаправками и отрезком с ремонтными работами мы прибыли на место к 7 утра. Хотя в это время года здесь полярный день и светло круглые сутки.

Размещение на базе







Сервис, инфраструктура, отели – все эти понятия неприменимы к многочисленным захолустьям нашей огромной страны. Однако не так давно в Териберке открыли несколько мест, где можно разместиться с комфортом. В нашем случае это была гостиница, переоборудованная из бывшего рыбзавода. Номера на 2, 4 и 5 человек. В номере душ и современная мебель. Общие только кухня и помещение для просушки вещей. Рядом слип для катеров, лодки можно как поднимать на берег, так и оставлять на воде. Главное – следить за приливами, чтобы они не остались лежать на камнях во время отлива. А кроме того, магазин, место для разделки рыбы и большая морозильная камера. Всё это нас приятно удивило!

Из важных аспектов – довольно строгое соблюдение правил выхода на воду. Лодка должна быть зарегистрирована, а у капитана должны быть права. После получения разрешения необходимо за два часа до выхода предупредить пограничное управление, после ещё раз уже при фактическом выходе и обязательно по возвращении на берег. Делать это можно, как по рации морского диапазона, так и по мобильному телефону. Кстати, связь в Териберке работает. Пограничники и представители ГИМС на берегу могут проверить наличие спасжилетов и документы, а также улов по возвращении. И тут есть нюанс. Согласно правилам, допускается до 100 кг рыбы на человека в сутки, однако за этим никто строго не следит. Другое дело – камчатский краб. Эту, без преувеличения, заразу завезли на Баренцево море в советское время. Краб прижился и отлично себя чувствует, однако по каким-то неведомым причинам ловля его не только запрещена, но и уголовно наказуема. Так что, если вдруг попадётся (что случается часто!), лучше сразу отправить его обратно. На дно.

Про Баренцево море

Баренцево море относится к бассейну Северного Ледовитого океана. Его воды омывают берега двух стран – России и Норвегии, а также трёх архипелагов – Земли Франца-Иосифа, Новой Земли и Шпицбергена. Благодаря влиянию Гольфстрима море здесь не только не замерзает зимой, но и богато всевозможными морскими обитателями – от рыб и прочих морепродуктов до дельфинов, китов, касаток и морских котиков. Оно всегда играло важную транспортную роль и имело большое значение для промышленного рыболовства. Баренцево море не очень глубокое, его максимальная глубина не превышает 600 м, средняя – 300–400 м, а в местах ловли – 40–130 м.

Первый выход в море

В первый же день мы отправились на поиски рыбацкого счастья. Понятно, что рыба в море постоянно перемещается, но есть места, где вероятность богатых уловов в конкретный момент времени весьма велика. Хотя и там её нужно поискать на довольно большой акватории. Местные рыболовы обычно обмениваются информацией о местах удачных уловов – рыбы хватает всем. Есть два района, где шансы особенно велики – остров Кильдин и посёлок Дальние Зеленцы. Они находятся почти на равном удалении в 40–50 км от Териберки, но в противоположных направлениях. Совершать столь длительный переход в первый день мы не отважились и остановились километрах в пятнадцати от базы.

Первое, что выбивало из колеи – волны высотой 2,5–3 метра. В какие-то моменты ты видишь перед собой только стену воды, и в таких условиях ещё необходимо рыбачить. Едва я заглушил двигатель, как в нескольких метрах от лодки показался дельфин. Их тут хватает, но с точки зрения ловли знак это не добрый – дельфины быстро распугивают рыбу. Вообще, первый выход в море оказался не слишком удачным. На каждой из пяти наших лодок кого-нибудь да укачало и, как мы убедились впоследствии, никакие таблетки и народные средства не помогают. Несколько проводок приманки, пара поклёвок – и стало ясно, что нужно возвращаться. В эту ночь я погрузился в едва ли не самый глубокий сон в своей жизни.

Превратности погоды

Погода везде капризна и изменчива, а здесь, на севере, особенно. Постоянно только одно – ветры. Когда их порывы превышают 10 м/с, рыбалка становится не только некомфортной, но и опасной. Если же ветер дует с океана, волны могут запросто достигать 4–6 метров, что для неподготовленного человека выглядит весьма пугающе. Здесь, кстати, у мобильного риба появляются преимущества перед большим катером. Ширина волны достигает 15 метров, и в целом ты чувствуешь амплитуду колебаний, но без жёстких ударов – качка на больших катерах и рыболовецких шхунах ощущается значительно острее. Сильный ветер (до 17 м/с) не оставил надежд на выход, и мы начали искать другие развлечения.

Сам посёлок, понятно, совсем не похож на Ибицу: мрачная картина и полная разруха. Главная его достопримечательность – груда железа, бывшая когда-то кораблями. Название соответствующее – Кладбище кораблей. Другое дело, природа. Помимо любителей рыбалки, эти края привлекают поклонников пейзажной съёмки и экотуризма. Великолепные виды на бухты, отвесные скалы и мощный водопад. Словом, если не выходить в море, тут есть чем заняться и что посмотреть.

Матч-реванш

Наконец погода стабилизировалась, и ранним утром мы вышли в море, не забыв предупредить пограничников. Из двух возможных направлений выбрали восточное — к Дальним Зеленцам. Наверное потому, что название это для нас почти родное, ведь на Зеленцах Ладожского озера мы каждый год ловим окуня. Был полный штиль, хотя волна около двух метров всё ещё разгуливала по просторам Баренцева моря. Переход занял около часа, и два десятка уже «припаркованных» лодок указали нам нужное место. Начался поиск рыбы, и я понял, что не напрасно взял электрическую катушку, ведь частая смена локации требует подъёма снасти, а вытягивать 600-граммовый пилькер со 100-метровой глубины – то ещё занятие! Первая поклёвка не заставила себя ждать, но говорить о бешеном клёве не приходилось. Либо рыба была не активна, либо её не было в этом месте. Мы продолжили поиск, то уходя в берег, то отдаляясь от него.

В какой-то момент в стороне от лодок появились характерные фонтаны. Киты! Поначалу мы подумали, что это небольшое семейство, но вскоре оказалось, что их не меньше десятка. Совершенно фантастическая картина из National Geographic. Сидишь в лодке, а вокруг кружат эти исполины, издавая необычные звуки, выдыхая воздух и поднимаясь на поверхность. Опускаем снасть – и тут же мощная поклёвка. Затем ещё и ещё… Рыба найдена! Треска не очень крупная – 2–4 кг, но сопротивляется в разы сильнее любой пресноводной рыбы. Даже с электрической катушкой необходимо бороться, а что будет, если клюнет настоящий трофей? Впервые за многие годы я ощутил настоящий азарт и навсегда изменил своё отношение к морской рыбалке.

В какой-то момент пилькер зацепился за дно, такое иногда случается. Заводим мотор, чтобы обойти с другой стороны, но шнур сматывается значительно быстрее, чем мы дрейфуем, постепенно поднимаясь к поверхности. Вскоре становится понятно – это кит. Уж не знаю, как он схватил приманку, возможно, она сама за него зацепилась. Очевидно, что бороться в такой ситуации бессмысленно, однако надо было спасать шнур. Для этого мы стали гоняться за китом, но и из этой затеи ничего не вышло. Когда счётчик показал, что мой трофей отмотал уже почти 200 метров шнура, я просто его обрезал. Так я остался без электрической катушки.

Через какое-то время снова мощная поклёвка. Напарники на соседней лодке тем временем поднимают треску на 11 кг! Вокруг собирается множество лодок и даже кораблей — все ловят! Кроме трески время от времени попадается пикша, на другой лодке берут приличную зубатку, палтуса и того самого краба. Часам к четырём сил уже не остаётся. Вся лодка устлана уловом. Тут стоит отметить, что отпускать рыбу, поднятую с 50–100 метров практически не имеет смысла. Утверждают, что только палтус способен выдержать такие перегрузки, все прочие обречены.

На берегу выяснилось, что наш улов в этот день был одним из самых скромных. Хотя, надо отметить, что большую часть времени я ловил один (напарнику из-за качки снова было не до рыбалки), тогда как другие ловили в 2–3 спиннинга. Рыбу мы не взвешивали, но получалось около 150 кг. Фантастика! А ведь у кого-то было и под 300. Пожалуй, для такой рыбалки нужны интенсивные тренировки в спортзале. Ещё один важный ритуал – чистка рыбы. Кто-то делает это прямо на воде, мы же посвятили разделке улова весь вечер. Ужин, обсуждения, сборы – и утром наша команда отправляется в обратный путь с мыслями о покорении новых просторов. Теперь морская рыбалка займёт почётное в обязательном списке моих увлечений.

Текст и фотографии Дмитрий Матвеев

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