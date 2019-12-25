Новый кроссовер JAC S7 будет иметь передний привод и семь мест в базе

Китайская компания JAC в следующем привезет в Россию кроссовер S7. Он станет четвертым в ряду с уже присутствующими на нашем рынке моделями S3, S5 и Т6. Новый автомобиль, сборку которого планируют наладить в Казахстане на заводе «СарыаркаАвтоПром», получился достаточно крупным. Его длина, ширина и высота — 4790×1900×1760 мм. Семь посадочных мест, включая пару складных креслиц третьего ряда доступны уже в базе.

Клиренс – 204 мм. Однако указанными миллиметрами внедорожные качества «семерки» и исчерпываются. У нас будут доступны только переднеприводные модификации. Зато кроме базового 1,5-литрового мотора мощностью 174 л.с, можно будет выбрать агрегат 2.0 с отдачей в 190 «лошадей». Оба бензиновых двигателя оснащены наддувом и могут сочетаться как с 6-ступенчатой ручной коробкой, так и роботизированной с двумя сцеплениями.







Сейчас JAC S7 проходит сертификацию. Старт продаж планируется на вторую половину следующего года. Ни цены, ни комплектации пока не объявлены. Известно лишь, что богатые версии будут отличать: кожаный салон, климат-контроль, панорамная крыша, аудиосистема Infinity, графическая панель приборов и камеры кругового обзора. Следом за S7 китайцы планируют вывести на наш рынок компактный кросс S4.