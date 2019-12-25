Новые кроссоверы Mercedes-Benz GLE позвали на ремонт

На сайте Росстандарта сообщается об отзыве в России кроссоверов Mercedes-Benz GLE последнего поколения. Акция касается 1022 экземпляров, переданных клиентам в 2018 и 2019 годах. По официальной версии «виновницами торжества» стали не соответствующие спецификации вертикальные декоративные планки на стеклах задних дверей. Фактически эти детали могут отвалиться на ходу и повредить другие машины.







Немецкая компания сообщит их владельцам о необходимости визита к дилерам для соответствующих проверок и возможных замен. Проверить, попадает ли машина под отзыв, можно и по перечню идентификационных номеров в размещенном на странице Росстандарта документе. Диагностика и ремонт будут для клиентов «отзывных» машин бесплатными.