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Новости   25 декабря 2019   

Новые кроссоверы Mercedes-Benz GLE позвали на ремонт

На сайте Росстандарта сообщается об отзыве в России кроссоверов Mercedes-Benz GLE последнего поколения. Акция касается 1022 экземпляров, переданных клиентам в 2018 и 2019 годах. По официальной версии «виновницами торжества» стали не соответствующие спецификации вертикальные декоративные планки на стеклах задних дверей. Фактически эти детали могут отвалиться на ходу и повредить другие машины.

 



 

Немецкая компания сообщит их владельцам о необходимости визита к дилерам для соответствующих проверок и возможных замен. Проверить, попадает ли машина под отзыв, можно и по перечню идентификационных номеров в размещенном на странице Росстандарта документе. Диагностика и ремонт будут для клиентов «отзывных» машин бесплатными.


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