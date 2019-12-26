Porsche Macan GTS стал еще мощнее

Чуть ранее сообщалось о выпуске Porsche обновленной версии Macan GTS. Кроме незначительных внешних изменений, затронувших все модификации модели, «джитиэска» получила новый 2,9-литровый V6 турбо c отдачей 380 л.с. и 520 Нм. Это на 20 «лошадей» и нютонометров больше показателей прежнего агрегата с рабочим объемом 3,0 л.

Судя по информации на официальном сайте компании, свежеиспеченную версию кроссовера уже можно заказать в России. Минимальная цена – 5 419 000 рублей. Адаптивная пневматическая подвеска, 20-дюймовые диски RS Spyder, спортивные передние сиденья и акустическая система Sound Package Plus с 10 динамиками входят в базовое оснащение.





