Suzuki Vitara 1.6. Самый недооценённый кроссовер

Готов поспорить, что, если предложить вам выбрать кроссовер за полтора миллиона рублей, про Suzuki Vitara вы вспомните не сразу. И не потому что этот автомобиль не стоит внимания, а потому что он как-то не на слуху. То есть о существовании таких японских машинок народ знает, но вспоминает о них куда реже, чем про тех же корейцев. И, поверьте, это большая ошибка. В доступной в России модельной гамме компании только три модели, и все они так или иначе связаны с бездорожьем, что абсолютно укладывается в мировой и отечественный тренд. И на вторичном рынке их любят – о надёжности Suzuki ходят легенды. Но очередей всё равно нет. Спрос есть, но он явно меньше, чем хотелось бы и производителю, и, как ни странно, нам.

Нынешнее поколение Vitara появилось в 2015 году. Хотя мне после недельного теста показалось, что эта машина прямиком из детства. Помните, тогда у некоторых из нас были иностранные модельки в масштабе 1/62 производства Matchbox, Majorette, Siku. Их ещё приподнимали за колёсики и заставляли прыгать на месте, проверяя крепость «рессор»… Так вот, те мальчишки, что когда-то готовы были продать душу за такую модельку, сейчас составляют значительную долю целевой аудитории Vitara. У них семьи, средний доход и куча нереализованных желаний, которые они начали коллекционировать ещё там, за тяжёлым железным занавесом. Вместе с машинками. Не пришло ли время их реализовать?

Внешне Suzuki Vitara выглядит вполне современно, хотя по некоторым параметрам вызывает чувство легкой ностальгии по началу 1990-х

Тяжёлый случай

Небольшая ремарка. Точнее информация, которую вам хорошо бы иметь в виду. Во мне два метра роста и полтора центнера веса, то есть я явно не из «репрезентативной выборки» и стандартные статистические выкладки меня мало интересуют. Однако в случае с Suzuki Vitara мы имеем чёткое попадание в мою ностальгирующую по детству и юности натуру, и то, что кому-то может показаться недостатком, меня приводит в совершеннейший восторг.

Взять хотя бы незатейливые дверные карты и типично японские ручки открывания – хромированные, но обязательно с чёрным пластиковым барашком замка. Кто-то скажет, что на дворе XXI век и пресс-формы для пластика могут иметь и более сложную поверхность. Да, но нет! Я сразу вспоминаю вишнёвую праворукую иномарку, на которой когда-то катал нас отец одноклассника, преуспевающий кооператор и моё сердце замирает. Смотрю на интерьер Vitara и чувствую, как моя большая бородатая физиономия расползается в улыбке умиления. В Suzuki почти весь интерьер – будто из тех времён. Да, возможно, простовато, да, кругом жёсткий пластик, но давайте перестанем привязываться к условно существующему настоящему и начнём загибать пальцы, считая положительные моменты.

Небольшой дизайнерский изыск — противотуманная фара в сложной выштамповке и дневные ходовые огни в торце бампера

В «Витаре» неожиданно просторно и удобно – и за рулём, и на заднем диванчике. И это при том, что речь идёт о компактном кроссовере и моих двух метрах. Багажник не поражает объёмом (снова вспомним о компактности кроссовера), но он есть и не номинальный, а вполне реальный. В принципе уже при одной мысли об успешном погружении моих 150 килограмм в маленький кроссовер можно было бы завершить материал, однако меня распирает не только от вчерашнего ужина, но и от желания раскрыть вам ещё пару-тройку причин, по которым Vitara попала в категорию моих любимчиков.

Вероятно, увидев ностальгические сопли, размазанные по лицу, ребята из представительства Suzuki выдали мне не топовую, а вполне себе среднюю комплектацию GL+. У неё тряпичный салон, простой кондиционер, а главное – традиционный ключ вместо новомодной кнопки пуска. Ностальгическую картину немного портит дисплей магнитолы, но и в нём довольно мелкие шрифты, отсылающие ко временам старых 286-х компьютеров. И вот что я вам скажу: ради поддержания общего ностальгического настроя я категорически рекомендую именно эту версию. Такую машину нужно заводить ключом, а не какой-то дурацкой кнопкой – иначе полного погружения в 1980-е не получится, да и Stayin’ Alive от Bee Gees в ней будет звучать совсем по-другому.

Атмосферные проявления







Мотор мне достался базовый – атмосферный 1.6 литра 117 л.с. (этот скромный труженик крутит четыре колеса через шестиступенчатый автомат) и автоматически подключаемый полный привод. И не нужно говорить, что в те годы все ездили на механике. Да, ездили, но сегодня для того чтобы продать маленький кроссовер, он должен иметь только две педали. Ностальгия – это прекрасно, но элементарное удобство тоже важно. Особенно в самом загруженном городе страны.

Мотор на самом деле совершенно очаровательный. На разгоне он не просто по-мотоциклетному звенит, но и вселяет в водителя энтузиазм и даже оптимизм – бодро разогнать эту коробочку ему вполне под силу. Надо только не стесняться чуть сильнее давить на акселератор. При этом у Suzuki получился самый заводной атмосферник этого типоразмера. Он не гудит, как забитый мусором пылесос (большой привет корейским братьям), и отрабатывает каждый вложенный в него рубль и каждый заправленный литр. Ну а то, что звук немного напоминает мотоциклетный, вполне ожидаемо: как-никак, основной доход Suzuki получает от производства двухколёсной техники.

И снова вернёмся в детство. В те годы у меня была любимая машинка, которую я протаскал в кармане весь первый класс. Голубая, с оранжевым вертолётным фонарём вместо стёкол и крыши, с имитацией очень мощного мотора позади. На капоте была наклеена нелепая морда льва. Помню, я всё пытался её отковырять, но, в конце концов, оставил попытки из-за опасений содрать дурацкую пасть вместе с краской. Мой тестовый кроссовер тоже был бледно-голубым, правда, без картинок на капоте.

Но параллели с той детской машинкой появились неспроста – у Vitara шикарная подвеска с потрясающей энергоёмкостью (напомню, в детстве мы называли это «рессорами»). Разумеется, я в курсе, что тут нет никаких рессор, а есть независимая подвеска спереди и полузависимая балка сзади. Vitara может задорно прыгать по самому убитому дорожному покрытию, и ей ничего не будет. А достаточно жёсткие амортизаторы и «короткий» лёгкий руль дополняют образ: на «Витаре» так и тянет войти в поворот быстрее, с визгом покрышек и задорным звоном всех ста семнадцати сил.

В общем, хотите верьте, хотите нет, но как я ни старался найти серьёзные недостатки в Suzuki Vitara 1.6, сделать этого так и не смог. Кроме разве что одного, который реально бесит, хотя и не является исключительной особенностью этой модели: селектор автомата перемещается в прямой прорези, и позиция «D» в ней не последняя. После неё есть ещё положение «М» – ручной режим. На мой взгляд, он вообще никому не нужен, и каждый раз, садясь в машину, я по привычке переводил рычаг в последнее, нижнее положение. Рефлекс, наверное. И только после того как мотор начинал выть на повышенных оборотах, я вспоминал, что надо вернуться в «D».

В целом же Vitara – прекрасный и крайне недооценённый кроссовер. Внутри он значительно более просторный, чем его коллеги из Южной Кореи (это особенно важно для таких крупных людей, как я). Его неубиваемый атмосферный мотор (мне все говорили, что он слабоват) справляется значительно лучше аналогичных корейских и европейских. Он сделан из настоящего металла, хотя, как известно, в Японии его выдают буквально по талонам. Кроме того, во многих современных автомобилях этого класса чувствуется, что они едут как бы понарошку, настолько современные мехатронные аппараты дистанцируют водителя от происходящего на дороге. Vitara совершенно другая – предельно честная, задорная и лёгкая на подъём. И что особенно ценно – способна подарить водителю массу позитивных эмоций!

Текст: Евгений Липовицкий, фотографии компании-производителя

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