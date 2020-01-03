Ресторанное блюдо в дорогу. Ролл «Черновар»

Андрей Грязнов, основатель и генеральный директор GRYAZNOV RESTOGROUP, знает о вкусной еде всё. В портфеле его компании рестораны и пабы «Пражечка», «Cernovar», «Особое место» и «O`Connell`s». Сегодня Андрей делится с нами рецептом быстрого и простого блюда для путешествий

Кто-то из нас увлекается рыбалкой, кто-то охотой, кто-то альпинизмом, а кто-то предпочитает короткие путешествия на выходные. И чем менее проходимой будет трасса, тем интереснее. Однако есть то, что всех объединяет. И это не стремление к приключениям, хотя, конечно, куда же без него. Нас всех объединяет еда!

Все мы любим поесть, и каждый раз перед долгим путешествием или коротким походом думаем, что взять с собой, чтобы меньше тащить, было вкусно и по дороге не испортилось. Я предлагаю вам универсальный рецепт ресторанного блюда в дорогу, с возможностью прослыть среди друзей первоклассным поваром. Кстати, даю подсказку, даже если вы слегка, повторяю слегка, переборщите с ингредиентами, никто этого не заметит, ведь голодному человеку и вода – мясо. Но это, как вы понимаете, шутка. Что ж, не буду вас долго мариновать – переходим к рецепту.

Ролл «Черновар»

Для приготовления этого блюда нам понадобятся следующие продукты:

– Лаваш чёрный, капуста китайская или мелко нашинкованная белокочанная, очищенные свежие огурцы (нарезанные соломкой), томаты (нарезанные кольцами), лук репчатый, соус спайси, салат «Коул Слоу», масло трюфельное, креветка или слегка обжаренная куриная грудка, кукуруза (подойдёт и пара ложек баночной).







Всё это великолепие нужно тщательно перемешать и аккуратно выложить на лаваш, свернуть его трубочкой и загнуть концы с двух сторон. Останется только обжарить готовый ролл на сковороде без масла и упаковать.

Кстати, для тех, кто не знает, что такое салат «Коул Слоу», расскажу, как его делать, ведь это тоже очень полезное и быстрое блюдо. Берём белокочанную капусту, красную капусту и свежую морковь. Всё это мелко шинкуем соломкой и смешиваем. Слегка подсаливаем и оставляем настояться, чтобы овощи дали немного сока, и можно есть.

Обед готов, и при правильном хранении он будет оставаться свежим двое суток. И вот тут, мои дорогие кулинары, нужно запомнить несколько несложных рекомендаций, а как есть ролл, вы разберётесь и без меня. После того как блюдо приготовлено, его основание необходимо плотно обернуть пергаментом или пищевой бумагой, чтобы во время обеда ваша одежда и руки оставались чистыми. После этого заверните всё в фольгу, обозначив каким-то образом ту часть, которая не завернута в бумагу (можете сделать весёлый хвостик из фольги или просто поставить крестик маркером). Если путешествие продлится более 12 часов, проткните фольгу зубочисткой в нескольких местах (4–5 раз), чтобы ролл дышал и слегка подсушивался. Упакуйте его в пищевой одноразовый контейнер, и всё – дело сделано!

А чтобы вас не беспокоил аромат еды, положите в тот же контейнер немного свежей петрушки, укропа или кинзы. Если зелени под рукой нет, то просто порежьте лимон, который обладает не меньшим дезодорирующим эффектом. Желаю приятного аппетита и прекрасных путешествий! Ведь как говорится, один день, проведённый вдали от дома, приносит больше впечатлений, чем десять дней дома. Удачи!

Текст и фотографии: Андрей Грязнов