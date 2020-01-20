Традиционная легкость бытия

Азербайджан — удивительная страна, чудесным образом сочетающая в себе небоскрёбы Баку, горнолыжные курорты Габалы и старинные деревни — бывшие вотчины многочисленных ханов, с постройками, возраст которых исчисляется столетиями. Здесь всегда рады гостям, здесь медленно, но верно создают культ Гейдара Алиева, и здесь всё ещё неплохо говорят по-русски. Мы проехали по этой стране полтысячи километров на Skoda Kodiaq и часто становились объектом повышенного интереса местных жителей. В этом нет ничего удивительного, ведь азербайджанцы народ общительный, а российские номера в горном селе — прекрасный повод поговорить обо всём на свете, начиная с индусов, превращающих исторические объекты в помойки, и заканчивая творчеством Муслима Магомаева.

Верхний караван-сарай в городе Шеки является частью всемирного наследия ЮНЕСКО. Он построен в XVII веке, во времена расцвета торговли в Закавказье. Караван-сарай—это своеобразная крепость, с единственным въездом и возможностью круговой обороны. По сути, сооружение представляло собой смесь кемпинга с торговой площадкой: здесь располагались постоялый двор, «парковка» для вьючных животных и склады. Сегодня это и музей, и ресторан, и гостиница, а в нижней части – производство знаменитой шекинской халвы.

Размеренное течение жизни здесь не могут нарушить ни плохая погода, ни появление машин с толпой туристов. Жители деревни Лагич лишь понимающе переглянулись, и через мгновение каждый снова занялся своим обычным делом. Даже продавцы многочисленных сувенирных лавок были спокойны и вместо традиционных призывов, от которых всех давно тошнит, широко улыбаясь, произносили: «Пожалуйста».

Историческая застройка Баку перемежается с небоскрёбами и зданиями, созданными по проектам самых модных современных архитекторов. Некоторые гиды для пущей важности называют Баку «маленьким Дубаем», что абсолютно лишено смысла. Сравнение уютного морского города с душным грохочущим мегаполисом, на наш взгляд, совершенно неуместно.







Шекинская халва изготавливается вручную, по старинной технологии, в маленькой пекарне караван-сарая. По сравнению с хорошо известной нам турецкой, она более плотная и не такая сладкая. Азербайджанцы небезосновательно считают шекинскую халву национальным достоянием. Вторым после нефти.

Советских автомобилей в Азербайджане много. Эти два были бережно отреставрированы, но кроме них, по дорогам страны ездят сотни отлично сохранившихся «Жигулей» и ЗИЛов. Дело не в трепетном отношении к истории, просто в мягком климате машины практически не ржавеют, да и купить новую могут далеко не все, особенно вдали от cтолицы.

Современный вид Баку формируют небоскрёбы Flame Towers, хотя местные жители часто сетуют, что башни категорически испортили вид исторического центра.

Текст Максим Ракитин, фотографии компании Skoda

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен