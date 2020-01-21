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Новости   21 января 2020   

Audi Q5 нарядили в доспехи от ABT

В феврале российские дилеры Audi получат кроссоверы Q5 серии ABT Edition. Ограниченное «издание» касается только модификаций с 2-литровым, бензиновым двигателем TFSI и означает более выразительные бамперы, накладки на пороги и двери, антикрыло на пятой двери и оригинальную выпускную систему.

 

 

Перечисленные выше доспехи – единственное что отличает автомобили новой серии от стандартных. Мощность двигателя в 249 л.с. и настойки подвески не отличаются от стоковых. Во сколько обойдется эффектный прикид можно будет узнать непосредственно у продавцов Audi.



 

 

 


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