Audi Q5 нарядили в доспехи от ABT

В феврале российские дилеры Audi получат кроссоверы Q5 серии ABT Edition. Ограниченное «издание» касается только модификаций с 2-литровым, бензиновым двигателем TFSI и означает более выразительные бамперы, накладки на пороги и двери, антикрыло на пятой двери и оригинальную выпускную систему.

Перечисленные выше доспехи – единственное что отличает автомобили новой серии от стандартных. Мощность двигателя в 249 л.с. и настойки подвески не отличаются от стоковых. Во сколько обойдется эффектный прикид можно будет узнать непосредственно у продавцов Audi.





