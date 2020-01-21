  • Сегодня: Вторник, 21 января, 2020
 

 
Дилер-клуб   21 января 2020   

LADA 4×4 – обновленная легенда!

14 января 2020 года состоялся старт продаж обновленной LADA 4×4.

LADA 4×4 смело можно назвать легендой. Именно она штурмовала Северный полюс и Эверест, участвовала в ралли ПарижДакар, осваивала Антарктиду и поднималась на перевал Дятлова. Кажется, этот автомобиль не может жить без острых ощущений, а вы любите открывать для себя что-то новое? Да? Значит, вы идеально подходите друг другу.

А теперь легенда обновилась и обзавелась новой системой отопления и вентиляции, обновила панель приборов и приобрела модернизированные сиденья.

Внедорожник  LADA 4х4 получил усовершенствованный интерьер, стал комфортней и безопасней. Согласны? Тогда оставляйте заявку на покупку этого экстремала в ТЕХИНКОМ.



 Забронируйте прямо сейчас свой автомобиль по телефону: +7 (495) 778-98-50

 

Ждём вас в дилерских центрах ТЕХИНКОМ.


Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу