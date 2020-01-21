LADA 4×4 – обновленная легенда!

14 января 2020 года состоялся старт продаж обновленной LADA 4×4.

LADA 4×4 смело можно назвать легендой. Именно она штурмовала Северный полюс и Эверест, участвовала в ралли Париж–Дакар, осваивала Антарктиду и поднималась на перевал Дятлова. Кажется, этот автомобиль не может жить без острых ощущений, а вы любите открывать для себя что-то новое? Да? Значит, вы идеально подходите друг другу.

А теперь легенда обновилась и обзавелась новой системой отопления и вентиляции, обновила панель приборов и приобрела модернизированные сиденья.

Внедорожник LADA 4х4 получил усовершенствованный интерьер, стал комфортней и безопасней. Согласны? Тогда оставляйте заявку на покупку этого экстремала в ТЕХИНКОМ.







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