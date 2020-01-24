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Новости   24 января 2020   

Geely сертифицировала в России новый кроссовер

По итогам прошлого года, собираемый в Белоруссии кроссовер Geely Atlas стал самым популярным китайским автомобилем в России. Похоже, на ряду с ним у дилеров марки появится обновленная модификация Atlas Pro. Эту модель уже сертифицировали для нашего рыка. Одобрение типа транспортного средства вступило в силу.

 

 



При этом в документе фигурируют сведения о чисто китайской сборке модели, новом 1.5-литровом, 177-сильном турбомоторе и трех коробках передач. Для машин с передним приводом указаны «механика» и 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Версиям со всеми ведущими прописали классический 6-диапазонный автомат. Конкретные сроки появления Atlas Pro в продаже представители китайской компании пока не называют.

 


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