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Новости   29 января 2020   

Genesis G80 получил два бензиновых турбомотора

Дебютировавший более месяца назад в Южной Корее новый кроссовер Genesis G80 порадовал богатым оснащением, но несколько удивил скромным набором силовых агрегатов. В графе моторов значился один лишь 3-литровый, 278-сильный дизель. Но теперь это в прошлом. Американская премьера модели выявила дополнительные резервы. И какие!

 


 

Базовым двигателем на рынке Штатов будет оснащенная наддувом, бензиновая, 2,5-литровая «четверка» мощностью 305 л.с. Для тех, кому этой силушки мало, инженеры испекли еще новенький 375-сильный V6, объемом 3,5 л. Предположительно, прибытие премиального корейского кросса в Россию состоится летом, но с каким арсеналом – пока не известно.



 

 


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