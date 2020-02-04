Экспедиционную «Буханку» оценили почти в миллион

Созданная на базе семиместной комплектации «Комби», специальная серия классического УАЗ СГР оснащается рядным 4-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 2,7 литра, 5-ступенчатой МКПП, подключаемым полным приводом и мостами «Спайсер» с блокировкой заднего дифференциала. Внедорожное оборудование, установленное в заводских условиях и не требующее дополнительных затрат для регистрации в органах ГИБДД.

Внедорожный потенциал раскрывают силовые бамперы с буксировочными петлями, задний – с кронштейном под запасное колесо и тягово-сцепным устройством. Такое решение предоставляет возможность применения реечного домкрата, а также упрощает эксплуатацию и облегчает доступ к предустановленной на заводе электрической лебедке. Экспедиционный багажник с лестницей решает вопрос транспортировки крупногабаритной поклажи, обеспечивая равномерное распределение нагрузки. Высокие «стенки» по периметру отлично подходят для крепления лопаты, домкрата или установки роллеты.

Трубчатая защита предохраняет рулевые тяги от механических воздействий, равно как от грязи, воды и пыли. Шины BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 R16 на стальных дисках черного цвета позволяют уверенно чувствовать себя на бездорожье, эффективно работая на слабых грунтах в стравленном состоянии. Все элементы проработаны собственным научно-техническим центром УАЗ и сертифицированы.







Эстетику специальной версии подчеркивает белая контрастная прострочка сидений с тканевой водоотталкивающей обивкой. Базовый вариант оснащения подразумевает наличие функции подогрева передних кресел и пакета «Комфорт». В последний входят наружные дверные ручки новой формы, единый для замка зажигания и дверей ключ, раздвижные салонные форточки и открываемый изнутри при блокировке замок двери задка. Автомобиль доступен исключительно в оранжевом или защитном цвете кузова.

Стартовая цена УАЗ СГР «Экспедиция» составляет 974 900 руб.