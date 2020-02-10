Долгожданный SKODA KAROQ в АТЛАНТ-М ТУШИНО!

Самая долгожданная новинка российского рынка в сегменте SUV SKODA KAROQ всего через несколько дней будет представлена в салоне официального дилера SKODA АТЛАНТ-М ТУШИНО.

SKODA KAROQ, воплощающий идеи передового дизайна, высокой технологичности и непревзойденного комфорта, стал еще одной моделью в лучших традициях европейской марки.

Никогда еще практичность не была такой стильной! Высоко расположенные полностью светодиодные фары будут надежным помощником при движении в любую погоду.

Динамичные линии кузова подчеркивают скрытую энергию автомобиля, готовую выплеснуться по первому желанию водителя.

Мультимедийный комплекс Bolero с цветным сенсорным экраном диагональю 8 дюймов и восемью динамиками станет центром развлечения и управления различными настройками автомобиля, такими как подогрев руля, фоновая подсветка, режимы движения и другие.







Максимальный пятизвездный рейтинг безопасности по системе Euro NCAP, система бесключевого доступа KESSY, семейство систем безопасности – ассистент парковки (парковочный автопилот) PARK ASSIST, ассистент перестроения (система контроля слепых зон) SIDE ASSIST, ассистент удержания полосы (движения по полосе) LANE ASSIST, адаптивный круиз-контроль ACC и целый ряд продуманных решений в стиле Simply Clever станут не только вескими доводами в пользу выбора SKODA KAROQ, но и будут каждый день подтверждать правильность Вашего решения.

На старте продаж SKODA KAROQ будет предложен в двух комплектациях – Ambition и Style. Стартовая цена для версии Ambition 1.4 TSI (150 л.с.) с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач составит 1 499 000 рублей. В дальнейшем будут доступны базовая комплектация Active, версия 1.6 MPI с механической и шестиступенчатой автоматической коробкой передач, а также версия 1.4 TSI с полным приводом и коробкой передач DSG.

Познакомиться с SKODA KAROQ Вы сможете 15 и 16 февраля 2020 года с 12:00 до 17:00 по адресу: Москва, Строительный проезд, 7А, корп. 11, официальный дилер SKODA АТЛАНТ-М ТУШИНО.