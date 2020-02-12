Презентация SKODA KAROQ в АТЛАНТ-М ТУШИНО!

Официальный дилер SKODA АТЛАНТ-М ТУШИНО приглашает Вас на презентацию долгожданного SKODA KAROQ!

Автомобиль, которого ждали. Автомобиль, о котором говорили. Автомобиль, который хотели увидеть.

15 и 16 февраля 2020 года в АТЛАНТ-М ТУШИНО!

Вас ждет самое близкое знакомство с новинкой, тест-драйв всего модельного ряда SKODA и профессиональные консультации специалистов отдела продаж.

В программе мероприятия мастер-классы для взрослых и детей. Под руководством опытных шеф-поваров Вы сможете приготовить настоящий кофе по-турецки на огненном песке и ароматные горячие бутерброды. А самые маленькие гости вместе с кондитером сделают потрясающе вкусные конфеты ручной работы.







Всех гостей презентации ждут праздничный фуршет, увлекательные викторины с призами от ведущего, памятные подарки, фотографии для Ваших семейных альбомов и особая атмосфера праздника.

Для детей наши аниматоры подготовили специальный детский тест-драйв и красивейший аквагрим!

Приходите!

Мы ждем Вас 15 и 16 февраля 2020 года с 12:00 до 17:00 по адресу: Москва, Строительный проезд, 7А, корп. 11, официальный дилер SKODA АТЛАНТ-М ТУШИНО.