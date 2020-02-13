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Новости   13 февраля 2020   

В России опять готовят реформу техосмотра

Минтранс подготовил новую версию правил прохождения техосмотра. Если документ будет принят, сотрудники ГИБДД смогут диагностическую карту (напомним, что она выдается по итогам процедуры техосмотра).

Карту аннулируют, если машина вообще не проходила диагностику либо при проведении осмотра были нарушены установленные правила.



Сейчас штраф за езду без диагностической карты — 2 000 рублей. Нарушение планируют фиксировать при помощи камер (но не чаще одного раза на протяжении суток). В случае одобрения проекта новые правила начнут действовать уже в июне.

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