«Китайский Cayenne» уходит из России

Помните кроссоверы Hawtai? Мы напомним: их Boliger, построенный на лицензионной (!) платформе от Hyundai Santa Fe образца 2000 года, дерзко копировал прошлый Porsche Cayenne! С 1,8-литровым турбомотором (160 л.с.) его продавали от 940 000 рублей.

За 950 000 отдавали модель Laville — это небольшой паркетник, сделанный из Hyundai ix35 2008 года, за который просили от 950 000. Но просить — одно, а продать — другое… В итоге, в 2019-м марка Hawtai пристроила всего 69 машин обеих моделей.

В итоге, Hawtai объявила, что покидает российский рынок.





Кстати, в 2015-м Hawtai Motor хотел задружиться… с нашим КАМАЗом. В Китае, на мощностях «Хавтая» хотели делать отечественные грузовики, а на заводе КАМАЗ — китайские кроссоверы. Но, как говорится, не сложилось.

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