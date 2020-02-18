В бондиане убивают новый Land Rover Defender (видео)

Компания Land Rover опубликовала видео со съемочной площадки нового фильма об Агенте 007 Джеймсе Бонде — «Не время умирать». Одним из «героев» киноленты станут внедорожники Defender нового поколения.

Автомобили совершают головокружительные прыжки, а также ездят гоняют по лесам, болотам и рекам.

В экстремальных съемках приняла участие британская автогонщица и каскадер Джессика Хокинс. В картине снялось 10 новых Land Rover Defender, а также Range Rover Sport SVR, Land Rover Series III и Range Rover Classic.







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