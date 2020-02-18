В Белоруссии начали делать недорогой кроссовер для России

Белорусский автозавод «БелДжи» начал собирать компактные кроссоверы Geely Coolray. Сейчас модель делают из крупных узлов, но скоро наладят сварку и окраску кузовов, перейдя на «полный цикл».

«Кулрэй» – на 18 сантиметров короче «Атласа». А значит, его главные конкуренты – Hyundai Creta и Renault Kaptur.

У машин – трёхцилиндровый полуторалитровый турбомотор (177 л.с.), семиступенчатый преселективный «робот» и строго передний привод.

Новый паркетник построен на модульной платформе ВМА (B-segment Modular Architecture), которая разработана совместно со шведами из Volvo.







В Белоруссии новый Geely стоит 1,2 млн рублей (в пересчёте). Но есть смысл дождаться российских прайсов: у нас новинка может оказаться дешевле.

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