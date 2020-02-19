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Новости   19 февраля 2020   

Китайцы привезли большой красивый кроссовер за 1,4 млн рублей

Марка Changan объявила ценники на рестайлинговый кроссовер CS75. В России этот бренд почти не знают, однако на китайском рынке Changan довольно успешен (это один из лидеров среди чисто китайских марок).

Рестайлинговый вариант CS75 отличается полностью новым передком, светодиодными фарами и другой задней частью.

Кроме того, дизайнеры нарисовали свежее оформление салона, а интерьерщики поработали над качеством материалов. Стрелочные приборы сдали пост дисплею, а штатная мультимедийка стала более совершенной.

Что касается самой модели, то это довольно крупный паркетник (длиной 4,6 метра). У него турбомотор объёмом 1,8 литра (150 л.с.), 6-ступенчатый автомат Aisin и система автоматически подключаемого полного привода.



Несмотря на большое обновление, модель не подорожала: цены начинаются от 1 399 900 рублей за вариант 4х2. 

В базовую комплектацию Comfort включены сенсорный дисплей медиасистемы (10,25 дюйма), кондиционер, отделка салона кожзамом и светодиодные фары. Доплата за полный привод составит 180 000 рублей.

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