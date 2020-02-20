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Новости   20 февраля 2020   

Hyundai и Kia научили «автомат» переключаться по-умному

Hyundai и Kia создали новую систему для коробки-автомата. Её суть такова: искусственный интеллект сам решает, когда нужно включить нужную ступень, оценивая массу факторов.

Вроде бы ничего необычного. Однако новшество – в подходе.

Компьютер получат информацию по текущей скорости, профилю дороги, показаниям навигации… Плюс система учитывает пробки, а также данные от радара круиз-контроля и бортовых камер.

В итоге, перед пробкой коробка передач будет тормозить двигателем, включив низшую ступень, а при выезде на шоссе активирует спорт-режим для более шустрого разгона.



Как показали испытания, водитель будет на 11% меньше пользоваться педалью тормоза, а смена ступеней будет происходить на 45% реже. В итоге, вырастет топливная экономичность.

Сколько топлива поможет сэкономить новая система, корейцы не говорят. Также неизвестно, когда новинку начнут ставить на серийные модели марок Hyundai и Kia. Но мы подождём!

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