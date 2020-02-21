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Новости   21 февраля 2020   

ГИБДД начала охоту на самых злостных нарушителей

ГИБДД взялась за автовладельцев, у которых за последние 2 года накопилось более одной тысяч неоплаченных штрафов. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные МВД, в России числится более 70 таких автомобилистов, а также 180 юрлиц.

Ещё более 10 тысяч граждан и более 3 тысяч юрлиц не оплатили от ста до одной тысячи штрафов.

Антирекорд принадлежит компании, накопившей более 27 тысяч штрафов, и москвичке, за которой числится 2,5 тысячи постановлений. До этого на Рублевском шоссе был остановлен водитель BMW: у него насчитали более двух тысяч «безответных» постановлений.

Теперь ГИБДД решила исключить злостных нарушителей из числа участников дорожного движения.



Ведомство составило список самых злостных неплательщиков: их отслеживают камеры, останавливают инспекторы, передают судебным приставам, а те арестовывают машины.

Гражданам, напомним, законодательством отведено 10 дней на обжалование и 60 дней — на оплату постановления. В свою очередь, срок давности постановления составляет два года.

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