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Новости   20 февраля 2020   

В России хотят ввести новый штраф 5 000 рублей (джиперы – под прицелом)

Члены Совета Федерации предложили ввести штраф за парковку автомобиля на газоне. Соответствующие поправки планируется внести в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Размер нового штрафа определят члены рабочей группы. Предполагается, что для граждан он составит не более 5 000 рублей.

Кто будет фиксировать нарушения — неизвестно. Либо контроль оставят за ГИБДД, либо отдадут полномочия муниципалитетам. Ещё один вариант – организовать работу по принципу «соревнования» — кто раньше выявил нарушение, тот его и фиксирует.



В любом случае, властям сначала придётся чётко определить само понятие «газон». Впрочем, во многих регионах водителей (и, в первую очередь, владельцев внедорожников) уже отучили портить зеленые насаждения, введя местные штрафы.

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