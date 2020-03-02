В Россию приедет Audi без зеркал заднего вида

В базе Росстандарта опубликовано Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на электрический кроссовер Audi e-tron: это значит, что модель вскоре предложат россиянам. Документ оформлен только на модификацию e-tron 55 quattro.

Согласно ОТТС, передний электродвигатель выдает 192 л.с., а задний — 234 л.с., хотя сама Audi заявляет меньшую отдачу. Пиковая мощность электромоторов — 408 л.с. С батареей на 95 кВт∙ч пробег на одной зарядке по циклу WLTP составляет 436 км.

В перечне допоборудования указаны «устройства непрямого обзора на основе систем видеокамер/мониторов»: проще говоря, это камеры вместо зеркал заднего вида.





В Германии Audi e-tron 55 quattro стоит как минимум 80900 евро (6 млн рублей). Наши цены мы узнаем совсем скоро, так как завоз машин должен начаться во втором квартале. Но понятно, что продажи модели будут штучными.

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