В московском каршеринге появились Toyota RAV4

Кроссовер Toyota RAV4 стал доступен пользователям каршеринга Яндекс.Драйв в Москве. Теперь каждый желающий сможет пройти тест-драйв своей мечты: любой длительности, по собственному маршруту и без предварительной записи.

Всего в парке Яндекс.Драйв в наличии 50 новых кроссоверов Toyota RAV4 в цвете «белый перламутр».







Все автомобили представлены в комплектации «Престиж» с двигателем 2,0 литра в сочетании с вариатором, а также полным приводом Dynamic Torque Vectoring. (Автомобиль в этой комплектации входит в тройку самых продаваемых версий RAV4 в России.)

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