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Новости   6 марта 2020   

«Буханку» в снегах Якутии назвали лучшей фотографией

Компания Apple подвела итоги конкурса ночной съёмки на iPhone 11. По условиям состязания, всем обладателям iPhone 11 предлагалось отправить фотографии, сделанные на любой из смартфонов 11-й серии.

Творчество участников оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли фотографы из Великобритании, Сингапура, Китая и США. Одним из шести победителей стал россиянин Константин Чалабов.

 
 
 
 
 
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На его снимке изображена уазовская «буханка», которая своими фарами освещает заснеженную дорогу. В салоне уазика сидит пассажир, но нет водителя. Известно, что фотография была сделана в январе в Якутии.



 

Один из членов жюри назвал кадр драматическим изображением, которое могло бы стать заставкой для шпионского фильма, посвящённого холодной войне. Снимок заставляет думать: «Где водитель? Куда они идут? Зачем здесь останавливаться?»

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