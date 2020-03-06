Рестайлинг Hyundai Creta для России: есть первые фото

Кроссовер Hyundai Creta, которому скоро исполнится 4 года, пережил обновление. Правда, рейсталинг оказался скромным: из внешних отличий виден лишь новый рисунок решётки радиатора (со множеством ячеек вместо горизонтальных брусьев).

Впрочем, компания пока не опубликовала снимки не только задней части кузова, но и салона машины.

Гамма моторов и трансмиссий останется прежней. Из мелочей добавлены 16-дюймовые колёса нового дизайна, плюс двухцветная (с чёрной крышей) окраска кузова.







Кроме того, Hyundai обещает специальный пакет опций Brown Pack, но подробности будут раскрыты позже. Плюс анонсирована пока засекреченная «яркая специальная версия».

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