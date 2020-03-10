Renault обновит Kaptur для России (будет много нового)

Российский офис Renault анонсировал большое обновление кроссовера Kaptur! Премьера модели запланирована на начало лета. Пока же французы опубликовали пару фотографий, плюс некоторые технические подробности.

Внешне машина изменится очень скромно: у решётки радиатора появится хромированный декор.

Зато внутри случится революция. Заявлены, как минимум, другая передняя панель, новый центральный тоннель и более современная медиасистема. Но рассмотреть всё это французы пока не дали.







Вдобавок «Каптюр» переедет на платформу Global Access, которая представляет собой более свежую итерацию вечной архитектуры В0. (На новой архитектуре построена, например, Arkana.)

Поэтому Kaptur получит другую подвеску, электрический усилитель руля вместо гидравлического, регулировку рулевой колонки по вылету, а также турбомотор 1.3 TCe (150 л.с.) вместо двухлитрового атмосферника.

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