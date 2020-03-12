Volvo выпустила бронированный паркетник XC40

В прошлом году Volvo представила бронированный XC90 Armoured, в создании которого шведам помогала именитая немецкая компания Trasco Bremen. Теперь гамму «броневичков» расширили защищённые версии моделей XC60 и XC40.

Volvo не раскрывает класс защиты машин. Но для бронирования были использованы высокопрочная сталь (толщиной 2,5-3 мм) и кевлар, а толщина стекол достигает 20 мм.

Силовые агрегаты, подвеска и тормоза остались стандартными, хотя некоторые детали кузова (дверные петли рамки стёкол) пришлось переделывать.

Главным рынком для таких машин будет Бразилия, поэтому их разработкой занималась немецкая компания EDAG, а собирать будет бразильская Carbon Blindados.







Запланирован экспорт и в другие страны. Доплата за защиту составит минимум 15 тысяч долларов. Продавать машины будут через официальную дилерскую сеть Volvo.

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