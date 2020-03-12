У Lada XRAY оказались неисправные тормоза

Пресс-служба Росстандарта сообщает об отзыве 12 192 автомобилей Lada: на сервис отправятся модели Vesta, XRAY и Largus, проданные за последние полгода (с сентября 2019 года по настоящее время).
Причина отзыва — проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормозов.
На всех транспортных средствах будет проведена бесплатная замена обратного клапана вакуумного усилителя тормозов. Владельцы потенциально неисправных машин будут проинформированы представителями АВТОВАЗа.
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