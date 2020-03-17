Volkswagen готовит новый Amarok (первое изображение)

Новый Volkswagen Amarok будет агрессивным и дерзким! Во всяком случае, на это нам намекает опубликованный эскиз. Премьера живой машины состоится не раньше 2022 года.

Из того, что известно официально. Чуть больше года назад Volkswagen Group и Ford Motor создали альянс: его задачей как раз станет создание новых коммерческих моделей, то есть фургонов и пикапов.







Логично, что первым результатом этого сотрудничества станет новое поколение рамного пикапа Volkswagen Amarok. Правда, построен он будет на фордовской платформе, а точнее, переделан из Ford Ranger.

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