Вояж-кроссовер Skoda Kodiaq. С кофеваркой и электровелосипедом

Казалось бы, чем ещё нас может удивить чешская Skoda? Особенно если учесть, что о флагмане марки, большом и вместительном кроссовере Kodiaq, всё давно сказано, а версии и комплектации подробно разобраны и описаны. Оказывается, может, если выйти за рамки стандарта и наполнить автомобиль всем, что наверняка пригодится современному активному автопутешественнику.

Смотрите, сколько тут всего: огромный багажник Thule, крепление-трансформер для велосипеда, холодильник и кофеварка в грузовом отсеке. Есть даже кепка с солнцезащитными очками – на случай палящего солнца.

Впрочем, Kodiaq готов укрыть пассажиров и от дождя – в передних дверях традиционно прячутся зонтики. Признаться, наличие у Skoda Kodiaq экспедиционной комплектации, сделанной на базе версии Hockey Edition, стало для нас полной неожиданностью. Тем не менее она существует и совершенно официально продаётся в России. Сохраняет ли Kodiaq в формате вояж-кроссовера свою знаменитую практичность?

Нам показалось, что вполне. Места в багажнике столько, что довольно крупный полукубовый холодильник теряется на фоне свободного объёма. Thule на крыше и вовсе тяжело забить вещами под завязку — в него легко войдёт пара досок для серфинга, и ещё останется место для снаряжения. Набор из кофеварки с трогательными стаканчиками позволяет устроить пикник прямо под открытой пятой дверью там, где вас застало желание остановиться и выпить горячего кофе, наблюдая как медленно опускается за горизонт солнце.

Велокрепление раскладное, с мощнейшим зажимом для рамы, высоту которого можно регулировать. Единственное, что вызвало у нас некоторое замешательство – как затащить на него велосипед? Нет, обычный велик весом в несколько килограммов привинтить на крышу несложно – для этого достаточно встать на порог, но в том-то и дело, что Skoda предлагает не совсем обычный велосипед, точнее – совсем необычный.







Skoda e-Bike – традиционный продукт марки. Завод когда-то начинался с велопродукции, и это далеко не первая модель с электроприводом. Она интересна сразу несколькими деталями. Электродвигатель здесь встроен не в колесо, а в педальный узел и работает как бы в помощь ногам – только на электротяге, не прилагая усилий, особо не поездишь. Подвесок у велосипеда нет, поэтому двигаться комфортно только по шоссе. К тому же, весит конструкция 17,5 кг, из которых почти три – съёмная батарея. Её заряда хватает на 120 км пробега, а полностью заряжается она за пару часов.

Впечатления от езды неоднозначные. Представьте, будто ваши ноги стали втрое сильнее – при подключённом электроприводе каждое нажатие на педали сопровождается мощной поддержкой электрики. Хорошо подниматься в гору и развивать умопомрачительные для такого транспорта 50 км/ч по прямой. Есть и вспомогательный режим качения. То есть, если вы хотите пройтись пешком, а велосипед катить рядом, он самостоятельно будет слегка вам помогать.

Особенно это заметно, опять же, на подъёмах. И всё бы хорошо, но попробуйте взгромоздить его на велокрепление! Даже сильные духом и бицепсами велосипедисты вряд ли осилят такую задачу без риска уронить тяжёлый байк или поцарапать машину. Впрочем, не будем забывать про огромный багажник.

Конечно, велосипед можно поместить и туда, не разбирая и не сворачивая в сторону его широкий руль. Достаточно лишь сложить правую часть второго ряда – и впритык, с пыхтением… но, представьте себе, это вполне возможно сделать в одиночку. Так что эта парочка – кроссовер и велосипед – создана друг для друга. Ну и для комфортных путешествий, разумеется.

Текст: Евгений Хапов, фотографии Пётр Покровский