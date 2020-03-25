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Новости   25 марта 2020   

Hyundai неожиданно сократила гарантию на Крету

Hyundai изменила условия гарантии на модели Creta и Solaris. Общие пять лет или 150 тысяч км пробега остались неизменными, однако, как отмечает Авторевю, исключений теперь гораздо больше, чем раньше.

5 лет или 100 тысяч км:

  • шаровые шарниры деталей подвески и рулевого управления,
  • сайлентблоки рычагов подвески и задней балки,
  • ступицы колёс и подшипники.

5 лет или 70 тысяч км:



  • амортизаторы,
  • опорные подшипники,
  • опоры стоек.

5 лет или 31 тысяча км:

  • стойки стабилизаторов поперечной устойчивости.

3 года или 100 тысяч км:

  • каталитический нейтрализатор,
  • элементы системы выпуска.

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