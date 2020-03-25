Hyundai неожиданно сократила гарантию на Крету

Hyundai изменила условия гарантии на модели Creta и Solaris. Общие пять лет или 150 тысяч км пробега остались неизменными, однако, как отмечает Авторевю, исключений теперь гораздо больше, чем раньше.
5 лет или 100 тысяч км:
- шаровые шарниры деталей подвески и рулевого управления,
- сайлентблоки рычагов подвески и задней балки,
- ступицы колёс и подшипники.
5 лет или 70 тысяч км:
- амортизаторы,
- опорные подшипники,
- опоры стоек.
5 лет или 31 тысяча км:
- стойки стабилизаторов поперечной устойчивости.
3 года или 100 тысяч км:
- каталитический нейтрализатор,
- элементы системы выпуска.
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