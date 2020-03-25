Hyundai неожиданно сократила гарантию на Крету

Hyundai изменила условия гарантии на модели Creta и Solaris. Общие пять лет или 150 тысяч км пробега остались неизменными, однако, как отмечает Авторевю, исключений теперь гораздо больше, чем раньше.

5 лет или 100 тысяч км:

шаровые шарниры деталей подвески и рулевого управления,

сайлентблоки рычагов подвески и задней балки,

ступицы колёс и подшипники.

5 лет или 70 тысяч км:







амортизаторы,

опорные подшипники,

опоры стоек.

5 лет или 31 тысяча км:

стойки стабилизаторов поперечной устойчивости.

3 года или 100 тысяч км:

каталитический нейтрализатор,

элементы системы выпуска.

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