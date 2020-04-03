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Новости   3 апреля 2020   

Глава Volkswagen засветил новое поколение Тигуана

Глава концерна Volkswagen Герберт Дисс перешёл на надомный режим работы. В качестве доказательства Дисс опубликовал соответствующую фотографию.

На большом экране позади Дисса виден кроссовер Volkswagen Tiguan третьего поколения.

Сейчас боссы немецкой марки как раз утверждают дизайн будущей новинки. Однако до выпуска модели на рынок пройдёт, как минимум, 3-4 года.



Так что сначала мы получим рестайлинг второго поколения кроссовера. Обновлённый вариант нынешнего Тигуана уже успели поймать фотошпионы.

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