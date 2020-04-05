Жизнь продолжается! Летние шины. Главные премьеры сезона

Создание специальных шин для кроссоверов и внедорожников стало модной тенденцией последних лет. Вот и в этом сезоне на рынок выходит сразу восемь летних и всесезонных новинок с приставкой SUV

BFGoodrich Advantage SUV

BFGoodrich представляет линейку летних шин Advantage SUV. У новинки асимметричный рисунок протектора, который обеспечивает эффективный отвод воды. Другой особенностью модели стало улучшенное сцепление с дорогой и устойчивость в поворотах. При этом оптимизация рецептуры резиновой смеси позволила повысить износостойкость, а также поднять эффективность торможения как на мокрой, так и сухой поверхности, одновременно снизив сопротивление качению, а значит, и расход топлива.

Fulda EcoControl SUV

Бюджетный европейский бренд Fulda (принадлежит Goodyear) начал отгрузку летней модели EcoControl SUV. Эта шина характеризуется стабильностью управления и эффективным торможением на сухой и мокрой поверхности, плавностью хода и низким сопротивлением качению, которое помогает сократить расход топлива. Ещё одно важное достоинство – высокая стойкость к износу, означающая длительный срок эксплуатации. От обычной EcoControl новинка с приставкой SUV отличается абсолютно оригинальным рисунком протектора и усовершенствованной резиновой смесью.

Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-3

Vector 4Seasons SUV Gen-3 от Goodyear предназначены для городских внедорожников, и, как следует из названия, созданы для круглогодичной эксплуатации. Вообще, в последние годы всесезонность стала ключевым направлением развития компании. Производитель предлагает новый рисунок протектора, с большей устойчивостью к аквапланированию (на 20 % по сравнению с другими типами) и более эффективным отводом снега, воды и слякоти из зоны контакта. Goodyear уверяет, что специалисты компании смогли достичь невозможного, и в этой модели сочетаются надёжное сцепление на зимних дорогах, улучшенное рассеивание воды и снежной шуги и отменное поведение на сухом асфальте.

Nokian Powerproof SUV

Летние Nokian Powerproof SUV предназначены для мощных внедорожников. Это так называемые покрышки UHP, то есть Ultra High Performance, что означает «крайне высокопроизводительные». Сразу отметим, что, несмотря на многочисленные достоинства, стоит этот вариант дорого! Как уверяет производитель, Powerproof SUV сохранит надёжный контакт с дорогой и во время дождя, и на сухом, разогретом солнцем асфальте.

Уникальные решения компенсируют высокие боковые нагрузки, обеспечивая идеальную управляемость и контроль на самых высоких скоростях. Новый состав резиновой смеси, разработанный специально для SUV-шин, обладает отличными характеристиками сцепления и максимальной долговечностью. Шина усилена по технологии армирования боковин ультрапрочным арамидным волокном, а значит более устойчива к жёстким ударам и порезам.

Nokian Wetproof SUV

Nokian Wetproof SUV – надёжная летняя модель для компактных и среднеразмерных кроссоверов и внедорожников. Её главными достоинствами заявлены отличные характеристики торможения на мокрой дороге и мощное сопротивление аквапланированию, что достигается благодаря специальной резиновой смеси нового поколения. Помимо высокой производительности и безопасности, Nokian Wetproof SUV обеспечивает комфортную и бесшумную езду на самых разных покрытиях. Как и Nokian Powerproof SUV, эта шина усилена ультрапрочным арамидным волокном.







Sava Intensa SUV 2

Sava Intensa SUV 2 приходит на смену первому поколению модели, которое продержалось на рынке рекордные десять лет. Её целевая аудитория – владельцы средних и больших кроссоверов, которые редко выбираются за черту города. При этом Intensa SUV 2 получила асимметричный протектор легковой Intensa UHP 2, чтобы с его помощью достичь сбалансированных характеристик на сухих и мокрых дорогах.

Продолжают список достоинств увеличенный ресурс и топливная экономичность. Кроме того, бесшовная конструкция борта гарантирует высокий уровень стабильности и предельно точную управляемость, а жёсткая структура плечевых блоков – короткий тормозной путь.

Maxxis Victra Sport 5 SUV

Maxxis выпускает на рынок шину Victra Sport 5 SUV, которая представляет собой усиленную версию обычной легковой модели компании. Главным в списке её достоинств значится улучшенная управляемость на предельных скоростях. Кроме того, производитель уверяет, что новинка отличается низким сопротивлением качению и повышенной экономией топлива. Финальный плюс – высокий уровень акустического комфорта, который достигается благодаря специальному дизайну протектора и боковины.

Yokohama BluEarth—XT AE61

Проведя анализ рынка, Yokohama выпустила специальную шину BluEarth-XT AE61, предназначенную для среднеразмерных и компактных внедорожников. Если верить производителю, новая шина обладает исключительной управляемостью, износостойкостью и долговечностью. Оптимальным ареалом покрышек заявлены городские улицы и скоростные шоссе, на которых новинка демонстрирует полное отсутствие шума.

По данным самой марки, новая BluEarth-XT AE61 превосходит модель Geolandar SUV G055 предыдущего поколения на 16 % по торможению и управляемости на мокрой поверхности, на 11 % – по уровню дорожного шума и на 9 % – по сопротивлению качению. Кроме того, в японской системе маркировки она имеет наивысшие оценки за сцепление на мокрой дороге и сопротивление качению.

Кое-что из старенького

Старые – не значит плохие! Тем более что не такие уж они и старые. В том смысле, что покупать именно новинку вовсе не обязательно. Ниже мы приводим список моделей, которые подойдут для кроссовера или внедорожника, но появились в прошлых сезонах: