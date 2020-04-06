Great Wall вернётся в Россию с двумя пикапами

Информация пока неофициальная, но ей вполне можно доверять. В этом году Great Wall привезёт в Россию сразу два пикапа и будет продавать их через дилерскую сеть Haval!

Первым станет более или менее утилитарный Wingle 7, вторым – шикарный Pao, который вышел на рынок Поднебесной чуть больше полугода назад.

Ещё больше подробностей — в апрельском номере журнала «4X4 CLUB»! Для тех, кто не планирует выходить из дома, мы подготовили его электронные версии.







Скачать свежий и архивные номера можно в мобильных приложениях журнала google play https://clck.ru/Jmfva и AppStore https://clck.ru/Jmfyr

Для тех, кто хочет оформить электронную подписку, действуют ссылки https://clck.ru/LrkRp, https://clck.ru/Lrkoc и https://clck.ru/Lrkwe