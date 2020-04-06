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Новости   6 апреля 2020   

Great Wall вернётся в Россию с двумя пикапами

Информация пока неофициальная, но ей вполне можно доверять. В этом году Great Wall привезёт в Россию сразу два пикапа и будет продавать их через дилерскую сеть Haval!

Первым станет более или менее утилитарный Wingle 7, вторым – шикарный Pao, который вышел на рынок Поднебесной чуть больше полугода назад.

Great Wall Wingle 7

Ещё больше подробностей — в апрельском номере журнала «4X4 CLUB»! Для тех, кто не планирует выходить из дома, мы подготовили его электронные версии.



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