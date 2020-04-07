В России резко подорожали внедорожники УАЗ

УАЗ переписал все прайс-листы, притом новые ценники сильно отличаются от старых. Так, базовая версия Патриота стала дороже на 30 000 рублей, так что сейчас дилеры готовы отдать внедорожник минимум за 865 000 рублей.

Ровно на столько же подорожали версии Классик и Оптимум. А вот топовые комплектации Престиж и Максимум разом прибавили 35 тысяч (самый дорогой Патриот теперь стоит 1 178 000 рублей).

Машины с автоматом накинули 40-45 тысяч, так что за двухпедальный Патриот теперь придётся отдать 1 089 000.





УАЗ Хантер стала дороже на 10 тысяч рублей, а заметнее всего изменились цены на модель Пикап. У базовых исполнений стоимость увеличилась на 37 600, а у топовых — сразу на 50 тысяч.

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