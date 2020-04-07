Стартовала премия «Внедорожник года» (можно выиграть квадроцикл или автомобиль)

Мы с радостью объявляем о начале открытого голосования премии автомобильных журналистов «Внедорожник года 2020»! Уже в 15 раз читатели журнала «Клуб 4х4» ежегодно выбирают лучший внедорожник на сайте премии vned.ru и получают за это призы.

Ежегодный цикл премии делится на несколько этапов. Весной — старт голосования на сайте и тест-драйвы автомобилей-номинантов. Летом — активный розыгрыш призов среди участников Большого жюри и подведение итогов конкурса молодых дизайнеров. А в сентябре — подведение итогов голосования и объявление победителей в различных номинациях.

Премия имеет два состава жюри: Экспертное жюри, состоящее из авторитетных автомобильных журналистов и блогеров, и Большое жюри, в котором принимают участие все желающие оставить свой голос на сайте премии.

Для того чтобы оставить свой голос, необходимо зайти на сайт vned.ru, поставить галочки напротив своих фаворитов в 10 номинациях и заполнить небольшую анкету. Это займет всего несколько минут, а шанс получить ценный приз увеличится в десятки раз!

Ведь у премии «Внедорожник года» всегда много друзей и партнеров. В 2020 году ими стали компании Greenworks, Kwazar, Autoland, Webasto, Российский Авто Мото Клуб и другие. Они предоставили более сотни призов и подарков для самых активных участников голосования.

Одним же из четырехколесных подарков станет квадроцикл CFMOTO Х5 Classic. И любой участник голосования вполне может выиграть его! Но не забывайте и про самый главный приз — автомобиль!

В прошлом году в число Большого жюри вошло больше 10 тысяч человек, оставивших свой голос на сайте премии и получивших около ста призов, среди которых был и главный приз — современный внедорожник. Кто станет счастливым обладателем главного приза этого года, мы узнаем в сентябре.

Но каким бы ни был список номинантов, состав жюри или приз, неизменной остается основная задача премии: мы выбираем не просто автомобиль, а мечту о путешествиях и приключениях! Станьте частью Большого жюри — голосуйте на сайте премии vned.ru, а также следите за нашими публикациями в социальных сетях и принимайте участие в конкурсах и награждениях.

В 2020 году премия «Внедорожник года» снова с вами!







«Внедорожник года» – ежегодная профессиональная премия автомобильных журналистов. Премия вручается с 2005 года. Она стала первой российской премией, профессионально оценивающей самый быстрорастущий сегмент автомобильного рынка – внедорожники и кроссоверы.

Проект проходит при поддержке:

Официальный партнер — Greenworks

Главный Призовой партнер — CFMOTO

Партнеры: Kwazar, Autoland, Webasto, Русский АвтоМотоКлуб (РАМК), YI Technology, НПК «НЕОФРУТ»

Главный ТВ-партнер — ДРАЙВ

Медиа-партнеры: АВТО24, Охота и Рыбалка, ТВ Мужской, КтоКуда, Клуб4х4, Высокий Полет, auto-dealer.ru, 1.motogon.ru, kolesa.ru, dni.ru. carsweek.ru, wroom.ru, autostat.ru, mediametrics.ru,

Технические партнеры: Парк-отель Дракино, Бар «Лиса и Гусь»

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