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Новости   13 апреля 2020   

Ford F-150 поставили на 44-е колёса (и будут выпускать серийно)

Компания Arctic Trucks готовит новый проект: подготовленный пикап Ford F-150 на колёсах внешним диаметром 44 дюйма. Тюнинг-ателье планирует использовать покрышки Nokian Polar Expedition размерности 475/70 R17.

Сейчас машина проходит тесты. Но после из завершения такие пикапы планируют выпускать мелкими сериями.

Финальные характеристики машины по понятным причинам не названы. Известно лишь, что под капотом скрывается битурбомотор EcoBoost V6 объёмом 3,5 литра (его штатная мощность – 375 л.с.). 



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