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Новости   14 апреля 2020   

Армия Аргентины нашла (неожиданную) замену Гелендвагенам

Армия Аргентины отправит в отставку вездеходы Mercedes G-класса, которые начали поступать на службу еще в 1981 году. Как сообщает Авторевю, на смену Гелендвагенам придут новые пикапы Ford Ranger.

Уже закуплена партия из 900 машин. Все они имеют пятицилиндровый турбодизель 3.2 (200 л.с.), механическую коробку передач и полный привод, а доработками пикапов занимается фирма Igarreta из Буэнос-Айреса.



Рейнджеры для военных отличаются от обычных стальными бамперами и порогами, внедорожными шинами, лебедками и специальными армейскими надстройками вместо штатной грузовой платформы.

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